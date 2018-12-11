«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

المصدر: القاهرة - وام

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية والتربوية والمرأة والشباب التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة امس، لإنجاز تقاريرها وعرضها خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني التي ستنعقد اليوم.

وضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلاً من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد احمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وقال خالد بن زايد إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت العديد من المحاور كان أهمها مشاريع وفعاليات وخطط اللجنة خلال الفترة الماضية،فضلا عن متابعة إصدار قانون استرشادي للأمن والغذاء على مستوى الوطن العربي ومراجعة مصروفات وإيرادات البرلمان واعتماد هذه التقارير بشكل نهائي.وأضاف ان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت العديد من المحاور كان أهمها مشاريع ونشاطات وفعاليات وخطط اللجنة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبها قالت عائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب إن اللجنة بحثت مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمالها منها التحضيرات الجارية لإقامة مؤتمر للتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي والمقرر في شهر فبراير المقبل برعاية البرلمان العربي وذلك لإصدار قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت إن اللجنة ناقشت أيضاً في بند مهم الحالة الصحية للمهاجرات في الوطن العربي وتم تقديم عرض من قبل أساتذة في منظمة الهجرة العالمية حول هذا الموضوع.

ومن جانبه قال محمد احمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي اعتمدت اليوم التقرير الثاني حول الحالة السياسية في الوطن العربي وكذلك تم مناقشة مستجدات الوضع في الجمهورية اليمنية والتأكيد على المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن ومناقشة القانون العربي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم مناقشة رؤية اللجنة وفق أولويات العمل العربي المشترك لعام ٢٠١٩م.

وقال جاسم عبد الله النقبي إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت مشروع قرار محال من رئيس البرلمان بشأن تضامن البرلمان العربي مع الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية ودعمها في حربها ضد الإرهاب والعمليات الإرهابية،كما ناقشت اللجنة التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية المنبثقة عنها.