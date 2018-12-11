هجوم إرهابي يدمّر آبار النهر الصناعي في ليبيا

المصدر: طرابلس - وكالات

هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، الحقل الغربي بجهاز النهر الصناعي‬ بمنظومة الحساونة سهل الجفارة ودمرت معدّاته بشكل شبه كامل. وقالت إدارة الجهاز الذي يدير تدفق المياه في ليبيا، في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن «الهجوم الإرهابي نتج عنه تخريب وسرقة معدات 4 آبار»، مشيرة إلى أن «عدد الآبار المدمرة والخارجة عن الخدمة أصبح 92 بئراً».

وأوضحت أن هذه «الاعتداءات التي تقودها المجموعات الإرهابية المسلحة، تأتي في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسه ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة وتردي الوضع الأمني بالمنطقة».