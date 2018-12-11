«مسام» يفكك 24 ألف لغم زرعها الحوثيون

المصدر: دبي - البيان

تمكن المشروع السعودي لنزع الالغام في اليمن «مسام»، ، من نزع 24075 لغماً متنوعاً، بين ألغام مضادة للأفراد، وأخرى للآليات، وعبوات ناسفة، وذخائر غير متفجرة، زرعتها المليشيا الحوثية في المحافظات اليمنية، وذلك منذ بداية المشروع وحتى تاريخ 7 ديسمبر.

وحسب المكتب الإعلامي لـ"مسام" قال مدير عام المشروع أسامة القصيبي إن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر ديمسبر 1123 لغما وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 7 ديسمبر إلى 24075.

وأضاف القصبي إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 393 لغما مضادا للدبابات، و43 مضادا للأفراد، بالاضافة الى نزع 664 ذخيرة غير منفجرة، و 23 عبوة ناسفة.

وكانت تمكنت فرق المشروع في الاسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، من نزع 1462 لغماً متنوعاً، ليصبح ما تم نزعه خلال نوفمبر 6667 لغماً، زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي المشروع، استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، حيث يهدف المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» في اليمن، إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.