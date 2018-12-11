الحكومة الشرعية تؤكد على ضرورة تحقيق هيبة القضاء

المصدر: عدن ـ سبأنت

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك على ضرورة تحقيق هيبة القضاء واستمرار وتيرة عمل المحاكم والنيابات العامة للفصل في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة.

جاء ذلك، خلال لقائه، في العاصمة المؤقتة عدن، بقيادات السلطات القضائية والنيابية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، والنائب العام الدكتور علي الأعوش، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار. وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بآلية العمل والأوضاع الأمنية للمحاكم والنيابات العامة.

واستمع رئيس الوزراء اليمني إلى عدد من مداخلات القضاة، تركزت حول وضع الميزانية التشغيلية لعمل المحاكم، وآلية إيجاد الحماية الأمنية لمقار المحاكم والنيابات العامة مع توفير الحماية الخاصة للقضاة وأعضاء النيابات.

وأكد أن الحكومة تسعى دائماً لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار أداء المحاكم انطلاقاً من توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولما يمثله القضاء في إرساء قيم العدل وخلق الطمأنينة والاستقرار بين أوساط المجتمع.

وحث الدكتور معين القضاة على ضرورة رفع مستوى وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وسرعة البت والفصل في قضايا الموقوفين ومحاكمة المتهمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون وإطلاق سراح الأبرياء.