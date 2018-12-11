الاتحاد الأوروبي يقدم 12.6 مليون يورو لدعم الأسر الفلسطينية المحتاجة

المصدر: رام الله - معا

قام الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإسبانيا بدفع مبلغ 12.6 مليون يورو للسلطة الفلسطينية إسهاماً في دفع المخصصات الاجتماعية للأسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يشار إلى أن هذه الدفعات المُقَدَّمَة من الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإسبانيا كالتالي: 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، و1.6 مليون يورو من فنلندا، ومليون يورو من إسبانيا، ستغطي المخصصات الاجتماعية لنحو 62 ألف أسرة، 80 بالمئة منها تَسكُن في غزة.

ودعم الاتحاد الأوروبي برنامج الحوالات النقدية الخاص بالسلطة الفلسطينية، لتقديم الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً. وقام الاتحاد الأوروبي بدعم وزارة التنمية الاجتماعية في تقديمها الخدمات إلى نحو 108 آلاف أسرة فلسطينية محتاجة من خلال نظام حماية اجتماعية شامل وعادل.