فلسطين لا ترى الإدانة الدولية لجرائم الاحتلال مجدية

المصدر: رام الله - د.ب.أ

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بتصدير بيانات رفض وإدانة مهما كانت حدة لهجتها، تعبيراً عن مواقفه من جرائم «دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية».

وأوضحت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحافي، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - «أن مجموعات كبيرة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال، نفذت عشرات الاقتحامات على امتداد الضفة من شمالها إلى جنوبها، شملت في الآونة الأخيرة المسجد الأقصى المبارك، وقبر يوسف، وحلحول والسموع والمسجد الابراهيمي وشارع الشهداء في الخليل وغيرها، إضافة إلى اعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم في شوارع الضفة».