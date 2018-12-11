إسرائيل تتخوّف من إلغاء صفقة سلاح مع الهند بـ 500 مليون دولار

المصدر: بيت لحم - معا

أرجأت الهند صفقة لشراء أسلحة بقيمة 500 مليون دولار من إسرائيل، في انتظار إجراء المزيد من التجارب عليها، ما أثار قلق إسرائيل من إلغاء الصفقة المربحة. وقالت صحيفة «ذار ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية، إن صفقة شراء صواريخ مضادة للدبابات من طراز «سبايك» من شركة «رفائيل» الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار، تواجه صعوبات كبيرة إثر مطالبة الهند بإجراء تجارب إضافية عليها.

وقالت: «السبب الرسمي للتجارب الإضافية هو ادعاء مؤسسة الدفاع الهندية أن الاختبارات التي أجريت حتى الآن لم تلبِ اختبارات الأداء التي أجريت في درجات حرارة عالية». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الطلب قد يكون علامة على أن نيودلهي «تبحث عن مخرج من الصفقة».