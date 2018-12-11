المصدر: اديس ابابا - وكالات

انطلقت، أمس، جولة جديدة من الحوار السوداني في العاصمة الإثيوية أديس أبابا.

وعقدت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو امبيكي اجتماعاً بوفد الحكومة السودانية الذي يرأسه مساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم، وتقرر بدء لقاءات مع الأطراف الخمسة الموقعة على خارطة الطريق.

والموقعون على خارطة الطريق هم حكومة السودان والحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي.

واستبعدت مصادر إمكانية التئام سريع للاجتماع، قائلة إن كلاً من جبريل ومناوي لم يصلا أديس أبابا، كما أن الصادق المهدي مازال في بريطانيا. وأكدت المصادر أن قيادة الحركة الشعبية بزعامة مالك عقار لن تجتمع إلى الوفد الحكومي برئاسة فيصل حسن.