إعلام الأسد ينفي تعرض مطار دمشق لأي هجوم

المصدر: دمشق - وكالات

نفى الإعلام الرسمي السوري تعرض مطار دمشق الدولي لأي «عدوان» بعدما كان أورد في وقت سابق أن الدفاعات السورية تصدت لـ«أهداف جوية» قرب المطار.

وحذفت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الخبر المتعلق بالتصدي لـ«أهداف جوية» بعدما كانت نقلت عن مراسلها أن «دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق الدولي». ونقل مراسل الوكالة بعدها عن مصادر في مطار دمشق الدولي أنه «لا يوجد عدوان على المطار، والحركة طبيعية».

وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس: «يبدو أنه إنذار خاطئ». وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات هزت منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي تحوي مستودعات أسلحة، من دون أن يتمكن من تحديد أسبابها.