السبسي: احترام حقوق الإنسان السبيل الوحيد لتأسيس دولة مدنية حديثة

المصدر: تونس - وكالات

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إن بلاده تتمسك بإرساء نظام ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان باعتباره السبيل الوحيد لتأسيس دولة مدنية حديثة والتزامها الراسخ بالمنظومة العالمية لحقوق الإنسان وباحترام تعهداتها الدولية في الخصوص.

وأكد خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس «ديجو زوريلا» وممثلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس «تيرزا البيرو» أمس بقصر قرطاج، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دعمه لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها من أجل تحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

من جانبه، أشاد ممثل الأمم المتحدة بتونس بما حققته التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة من خطوات كبيرة في مجال تركيز المؤسسات واحترام الحريات وحقوق الإنسان.