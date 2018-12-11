تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بالجزائر

المصدر: الجزائر- وكالات

كشفت مفرزة للجيش الجزائري خلال عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالبويرة، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تاجر مخدرات بحوزته 17 كيلوغراماً من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني مهربين اثنين، وحجز شاحنتين، و67.4 قنطاراً من مادة التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة.

كما تم توقيف مروّج مخدرات، حيث ضبط عنده 3.9 كيلوغرامات من الكيف المعالج، و528 قرصاً مهلوساً بكل من سطيف بالناحية العسكرية الخامسة، وبشار بالناحية العسكرية الثالثة.