السيسي: مصر عادت للتواجد المؤثر والفعّال على الساحة الأفريقية

المصدر: القاهرة - وكالات

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقائه السكرتير العام الجديد لتجمع «الكوميسا»، أمس، أن مصر عادت للتواجد المؤثر والفعّال على الساحة الأفريقية بهدف التعاون والتعمير والبناء لصالح الأشقاء الأفارقة، انطلاقاً من الثوابت الرئيسية لسياسة مصر تجاه الدول الأفريقية.

إلى ذلك، رحَّب خبراء إعلام مصريون بقرار تشكيل لجنة متخصصة بمتابعة البرامج الدينية، معتبرين أنها «خطوة إيجابية» في طريق تجديد الخطاب الديني.

وكان المجلس الأعلى للإعلام في مصر أعلن تشكيل لجنة دينية متخصصة في متابعة البرامج الدينية، والفتاوى التي تصدر من خلال تلك البرامج.