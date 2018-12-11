محافظ سقطرى يشيد بالدعم الإماراتي والسعودي

المصدر: سقطرى - سبأنت

اطلع محافظ سقطرى رمزي محروس، على سير الأعمال التطويرية لمطار سقطرى الدولي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جهودها التنموية والتطويرية في المحافظة.

وأشاد محافظ سقطرى خلال استقباله، أمس، مدير شركة المطارات بدولة الإمارات العربية المتحدة سلام علي كمال، بالجهود والدعم الذي يقدمه الأشقاء في دولة الإمارات ممثلة بمؤسساتها الإنسانية العاملة في المحافظة والذي عكس إيجاباً على سير عمل القطاعات الحيوية. كما اطلع محافظ سقطرى على سير العمل في المستشفى العسكري الذي يتم إنشاؤه بدعم من المملكة العربية السعودية.

وفي الزيارة استمع المحافظ من مهندسي المشروع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع الذي يضم عدة أقسام طبية، مشيداً بالجهود السعودية ووالحرصعلى تنفيذ مشاريع حيوية وخدمية تلامس احتياج المحافظة وأبنائها.