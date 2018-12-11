بتمويل إماراتي.. تدشين حملة صحية في مدارس الخوخة

المصدر: الخوخة- سبأ نت

دشّن محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، بمدرسة الشهيد قمحد بمديرية الخوخة، حملة الرعاية الصحية المدرسية، وتوزيع الزي المدرسي لطلاب المدارس بالمديرية، وذلك بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال محافظ الحديدة إن تنفيذ الرعاية الصحية المدرسية وتوزيع الزي المدرسي في مديرية الخوخة، يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية بمحافظة الحديدة والهلال الأحمر الإماراتي بهدف التخفيف من معاناة الطلاب والأهالي، وتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية وإعادة الطلاب للمدارس في المناطق المحررة الذين عانوا من بطش ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضاف أن العيادة الطبية المتنقلة التي تنفذ الحملة، ستقدم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لطلاب وطالبات المدارس وللمواطنين في المناطق النائية بمديرية الخوخة. وأشار محافظ الحديدة إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي سيرفد العيادة المتنقلة بكل المستلزمات الطبية والأدوية.