قرقاش: يجب ألا تتم شرعنة الميليشيات في اليمن

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم الاثنين، ألا تتم شرعنة دولة الميليشيات في مشاورات السويد حول اليمن أو تشريع الميليشيات ضمن الدولة ففي التجارب العربية أجراس إنذار واضحة.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في "تويتر": "من المهم في مشاورات السويد حول اليمن الا تتم شرعنة دولة الميليشيات أو تشريع الميليشيات ضمن الدولة ففي التجارب العربية أجراس إنذار واضحة، ومن الضروري صيانة المرجعيات الأساسية للحل لضمان ديمومته ومنها القرار ٢٢١٦، التفاؤل مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوض."