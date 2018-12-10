لبنان يعلن إحباط هجمات إرهابية

المصدر: وكالات

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اليوم "الاثنين" إحباط عملية إرهابية كتنت تستهدف دورعبادة وتجمعات سكانية والقوى الأمنية والعسكرية.



وقال وزير الداخلية ، إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي نجحت، وعبر عملية استباقية استثنائية استمرت عاماً كاملاً، في إحباط الهجمات الإرهابية.

وأوضح المشنوق في مؤتمر صحافي، أن شعبة المعلومات عملت على "تجنيد عنصر في الجماعات الإرهابية، وهو سوري الجنسية مقيم في لبنان".

وكشف أنه، خلال العملية التي استمرت نحو 10 أشهر، اتصل المخبر "بمركز العمليات التابع للمجموعة الإرهابية في إدلب"، شمال غربي سوريا.

وأشار المشنوق إلى أن شعبة المعلومات اتخذت قرار وقف العملية بعد أن اشتبه أحد قادة المجموعة الإرهابية في إدلب بالمخبر.

وكانت المجموعة الإرهابية ترسل مواد متفجرة إلى لبنان خلال فترة العملية، حيث كان من المفترض أن "إعادة تركيبها" لاستخدامها في شن الهجمات.

وكان من المفترض أن تشن الجماعة الإرهابية الهجمات الإرهابية خلال فترة الانتخابات لتعطيل العملية الانتخابية وإحداث فوضى وإرباك .

