أديس أبابا تحتضن فرقاء السودان

المصدر: Ⅶ الخرطوم - البيان

وصل فرقاء النزاع السوداني إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تلبيةً لدعوة الوساطة الإفريقية لاستئناف المفاوضات على منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأبدى الوفدان ترحيبهما بالجولة الجديدة، وأكدا حرصهما على التوصل إلى نتائج إيجابية.

وانخرطت الوساطة الإفريقية برئاسة ثامو أمبيكي في لقاءات مكثفة مع الأطراف، أمس، حيث عُقد لقاء مع رئيس الوفد الحكومي مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم بفندق في العاصمة الإثيوبية وبحث معه جملة من القضايا، وتم الاتفاق على أن تبدأ اللقاءات مع الأطراف الخمسة الموقّعة على خريطة الطريق اليوم (الاثنين).

وقال رئيس الوفد الحكومي فيصل حسن إبراهيم، عقب اللقاء، إن قضايا النقاش ستنحصر في الأجندة التي وردت في جدول أعمال الآلية، وهي قضية الدستور والانتخابات وتهيئة البيئة الملائمة لذلك.