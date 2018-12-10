«الحزام الأمني» تطلق حملة لتعقّب عناصر القاعدة

المصدر: عدن - وكالات

أطلقت القوات الأمنية الجنوبية أمس، حملة أمنية لتعقب عناصر القاعدة في أبين، وشنت قوات الحزام الأمني الحملة مستهدفة تجمعات محتملة لعناصر تنظيم القاعدة بجبال الزبير بالمنطقة الوسطى.

وأطلقت قوات الحزام الأمني على الحملة اسم الانتقام الساحق بقيادة قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين عبداللطيف السيد، يذكر أن قوات الحزام الأمني التي يشرف عليها التحالف العربي الداعم للشرعية سبق لها وانتشرت في أبين في أغسطس الماضي عقب حملة أمنية واسعة على تنظيم القاعدة الإرهابي انتهت بتطهير كامل المحافظة التي كانت تنشط فيها الجماعات الإرهابية.

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وأعلن مصدر عسكري يمني، نجاح قوات الحزام الأمني في اقتحام بلدة الخُبر بأبين، شمال شرق عدن وقال المصدر العسكري إن «قوات الحزام الأمني نفذت عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة في بلدة الخبر شرق أبين، وتمكنت في أقل من ساعة من تطهير وادي هريم معقل التنظيم الإرهابي فيها، عقب اشتباكات محدودة مع عناصر التنظيم»، مشيراً إلى أن العديد من عناصر التنظيم الإرهابي سقطوا بين قتيل وجريح.

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وصلت إلى الأراضي اليمنية 3 رافعات خاصة بميناءي عدن والمكلا، كمنحة سعودية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية عبر مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة باليمن، وسيتم تركيبها خلال الأيام المقبلة، اثنتان في ميناء عدن وواحدة بميناء المكلا.

وتعد هذه المنحة ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، الداعمة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 2018.

وقال المدير التنفيذي لمركز إسناد السفير محمد آل جابر: «إن هذه المنحة تأتي امتداداً للجهود السابقة الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية، التي تعد هدفاً أساسياً لخطة العمليات الإنسانية الشاملة باليمن لزيادة الواردات الإغاثية والتجارية لليمن».

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) السفير آل جابر، أن «خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أطلقت بداية العام الجاري نجحت في زيادة حجم الواردات، حيث بلغ المتوسط الشهري لحجم الواردات اليمنية في الربعين الأول والثاني من عام 2018 (2.7) مليون طن متري».



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أفادت الأنباء الواردة من العاصمة اليمنية صنعاء باندلاع اشتباكات بين الحوثيين وقبائل بلاد الروس والهجوم على نقطه يسلح بصنعاء.

ووصفت الاشتباكات بالأعنف منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وتحدثت مصادر محلية عن مصرع 8 من الحوثيين وجرح 4 آخرين في اشتباكات بين عناصر قبلية في بلاد الروس جنوب صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات جرت إثر خلاف بين عناصر قبلية وميليشيا في نقطة يسلح ليتطور إلى مواجهات مسلحة دون أن تعرف إلى الآن ملابسات هذه الخلافات.

