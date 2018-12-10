الميليشيا تفجر مسجداً في الحـديدة

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وكالات

حققت ألوية العمالقة في جبهات الساحل الغربي تقدماً مهماً في جبهة حيس بالحديدة، في وقت واصلت ميليشيا الحوثي الإيرانية، قصف منازل المدنيين في حي المنظر جنوب محافظة الحديدة، بينما فجرت مسجداً.. بالتزامن اقتربت قوات الجيش الوطني اليمني من المباني الحكومية في مديرية باقم.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة: إن الميليشيا تواصل عملياتها الإجرامية وانتهاكاتها بحق المدنيين موضحاً أن قصفها لحي المنظر خلّف أضراراً بالغة بالمنازل والمساجد والمتاجر، كما أقدمت على تفجير مسجد شرق مدينة الحديدة .

وفي سياق آخر، شنت قوات الجيش الوطني هجوماً مضاداً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في مركز مديرية باقــم، وتمكنــت بحســب قائد اللــواء 102 العميــد ياســر الحارثــي من الاقتــراب من المبــاني الحكوميـة.