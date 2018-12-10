عُمان تستضيف اجتماعاً خليجياً لبرنامج فحص الوافدين

المصدر: مسقط - واس

بدأت أمس جلسات الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الخليجية لبرنامج فحص الوافدين المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الصحة ويستمر يومين. وتستعرض جلسات الاجتماع سير عمل برنامج فحص الأيدي العاملة الوافدة وأهم نتائجه التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع الخليجي.

ويناقش الاجتماع، عدة أوراق عمل من أهمها برنامج التحصينات الذي يخضع له الوافد قبل دخوله دول المجلس، والفحوص الطبية المستجدة للكشف عن الأمراض المعدية.

كما سيناقش، إحصائيات فحص الوافدين في البرنامج واستعراض أهم الأمراض والفئات المكتشفة، ومناقشة إمكانية مد مظلة البرنامج لتشمل دولاً أخرى.