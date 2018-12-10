«السترات الحمراء» تظهر في تونس

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

أعلنت مجموعة من الشباب في تونس إطلاق حملة «السترات الحمراء»، كحركة احتجاج سلمية للمطالبة بالتغيير. وأصدر نشطاء بياناً للإعلان رسمياً عن إطلاق الحملة على طريقة «السترات الصفراء» في فرنسا، والشروع في تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات.

وتأتي هذه الخطوة، وفقاً للنشطاء، رداً على «الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج».

وجاء في البيان: «نعلن رسمياً، نحن مجموعة من الشباب التونسي، تأسيس حملة السترات الحمراء لإنقاذ تونس في ظل غياب المصداقية والتصور وضبابية الرؤية لدى الطبقة السياسية الحالية، وتعمّق الهوة بينها وبين الشعب التونسي».

يأتي هذا فيما يُضرِب محامو تونس، اليوم الاثنين، عن العمل في محاكم البلاد كافة،

كما قرر أساتذة التعليم الثانوي تنظيم يوم غضب وطني بعد غدٍ الأربعاء.