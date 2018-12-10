الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تؤكد دعمها لليمن

المصدر: ستوكهولم - سبأنت

التقى وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السويد برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، أمس، بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور المبعوث السويدي إلى اليمن، في يوهانزبرج سلوت في السويد.

وخلال اللقاء، الذي يعقد على هامش جولة مشاورات السلام التي دعت لها الأمم المتحدة في السويد، أشاد السفراء بتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والتي ترجمها الانخراط الإيجابي لوفد الحكومة في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

كما أشادوا بصبر الحكومة وتعاونها منقطع النظير في مشاورات جنيف السابقة، والتي تخلف عنها وأفشلها وفد الحوثي، وإصرار الحكومة على الانخراط والمشاركة الإيجابية في جولة مشاورات السويد.

وأكد السفراء، أن دولهم ملتزمة بإحلال السلام ودعم الدولة اليمنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني، التي عبّروا عنها في مخرجات الحوار الوطني، وأن موقفهم هذا قد تمثل في قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال تمكين الدولة من كافة مؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة في المشاورات خالد اليماني إلى تقدير الحكومة لدور الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإنجاح هذه الجولة من المشاورات.