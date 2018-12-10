وفد الشرعية: مصرّون على تسلّم جثمان علي عبد الله صالح

المصدر: ستوكهولم - وكالات

قال مصدر مسؤول في الوفد المفاوض التابع للحكومة اليمنية الشرعية إنهم يصرّون على تسلّم جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح، خلال عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين، الذي تم التوقيع عليه خلال مشاورات السلام.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «وضعنا آلية مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة لتبادل الأسرى والمعتقلين، على أن تجهز كشوف بأسماء المعتقلين والمخفيين والمختطفين، ونصرّ على أن تكون جثامين الشهداء من بينهم جثمان صالح ضمن عملية التبادل، إلى جانب الإفراج عن بقية أسرته التي لا تزال قيد الاعتقال».

وفيما يتعلق بميناء ومدينة الحديدة، أكد المصدر أن حكومته لن تقبل إلا بانسحاب الحوثيين من الحديدة وتسليمها ومينائها الاستراتيجي إلى الحكومة مباشرة، أو بإشراف وتعاون مع الأمم المتحدة.