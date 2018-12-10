المصدر: الرياض - واس

انطلق المركز الإعلامي لأعمال المؤتمر الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة مكارم في فندق ماريوت بالرياض، الذي يوفر الخدمات للإعلاميين كافة. وقدم المركز الإعلامي الاستعدادات والتجهيزات للاستديوهات وقسم المونتاج وكامل الجوانب الفنية للبث الموحد، وحقن المواد التلفزيونية لأكثر من 300 إعلامي توافدوا من مختلف الوكالات والقنوات التلفزيونية والصحف والمجلات العالمية والعربية ومن داخل المملكة؛ لتغطية هذا الحدث التاريخي الذي يعد من أبرز الأحداث الإعلامية التي تشهدها المملكة.

وعمل المركز الإعلامي بفندق الماريوت على تنظيم سلسلة من المؤتمرات الصحافية، وحلقات النقاش حول الأعمال والأنشطة المقامة على هامش القمة، ومختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.