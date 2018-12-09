خادم الحرمين يفتتح حي الطريف التراثي في الدرعية

المصدر: وكالات

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حي الطريف التراثي في الدرعية.

وشارك الملك سلمان في رقصة العرضة التراثية بالسيف، وسط حضور قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي المتواجدين في العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في القمَّة الخليجية الـ 39 التي اختتمت أعمالها، اليوم الأحد.

والحي سيفتح أمام الزوار بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير، وكان الحي مقراً للدولة السعودية الأولى التي قامت قبل نحو 300 عام.

ويحمل حي الطريف، الذي أسس في القرن الخامس عشر المیلادي، آثار الأسلوب المعماري النجدي الذي يتفرَّد به وسط شبه الجزيرة العربية، وتضمن مشروع تطويره تنفیذ شبكات المرافق العامة والبنى التحتیة، والترمیم الأثري للمباني المهمة وتأهيلها لإبقائها معالم معمارية.

وتضمن المشروع إنشاء خمسة متاحف في عدد من القصور التاريخیة بالحي، تحكي تاريخ الدولة السعودية الأولى.