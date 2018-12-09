الجبير: نطلب المعلومات التركية لدعم التحقيقات بشأن خاشقجي

المصدر: وكالات

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن السعودية تستكمل التحقيقات بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيراً إلى أن الرياض منفتحة على الأدلة التي يمكن أن تقدمها أي دولة.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي أقيم بالرياض في ختام القمة الخليجية، الأحد: "على تركيا أن تقدم المعلومات التي طلبناها لدعم تحقيقاتنا".

ومن جهة أخرى أكد الجبير إن المشاكل التي تحصل بين دول الخليج العربي ينبغي أن تحل داخل البيت الخليجي.

وقال إنه "من الضروري ألا تؤثر أزمة قطر على عمل دول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفا أن "الأشقاء في قطر يعلمون ما المطلوب منهم للعودة كعضو فعال في مجلس التعاون".

وأضاف الجبير أن مواقف الدول الأربعة فيما يتعلق بأزمة قطر معروفة وأشار إلى وجود مطالب تم تقديمها للدوحة.

وتابع "نرفض تمويل الإرهاب والتطرف، ونرفض التدخل في شؤوننا الداخلية، ونرفض التحريض وإيواء المطلوبين".