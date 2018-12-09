انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ39 في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال القمة الخليجية الـ39 في الرياض بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإكمال مسيرة العمل المشترك، وكلهم حرص على تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضمان الأمن والسلم والاستقرار، وتوفير الرفاهية والوظائف للمواطنين الخليجيين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجي وحريصون على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي.

وحول القضية الفلسطينية، أشار الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أن القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في اهتماماتنا.

وفي الملف اليمني، قال خادم الحرمين الشريفين إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم الحل السياسي في اليمن وفق قرار الأمم المتحدة .2216