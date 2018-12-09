عباس يعلن حل المجلس التشريعي

المصدر: رام الله - رويترز

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، أنه سيحل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي فازت فيه حركة حماس بأغلبية في انتخابات عام 2006.

وأضاف عباس «نحن بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي وهذا سيأتي قريباً وهذا الكلام أول مرة بحكيه قدامكم (أمامكم)».

وكان عباس يتحدث في مقر الرئاسة أمام المشاركين في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني حول الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأعلنت حماس في أكثر من مناسبة رفضها حل المجلس التشريعي قائلة إن عباس لا يملك صلاحية حل المجلس.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية جرت عند الفلسطينيين كانت في عام 2006.