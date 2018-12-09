إسرائيل تستهدف نشطاء من «حزب الله» على الحدود اللبنانية

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده المتمركزين على الحدود مع لبنان أطلقوا النار، أمس، على أشخاص يشتبه في أنهم عناصر من ميليشيات حزب الله.

وأضاف الجيش، في بيان، أن ثلاثة أشخاص وصفهم بأنهم «نشطاء من حزب الله على ما يبدو»، اقتربوا من قواته المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود، عندما كانت تنفّذ عملية تستهدف أنفاقاً حفرها حزب الله عبر الحدود.

وأوضح البيان: «أطلقت القوات النار باتجاه المشتبه فيهم بما يتفق مع الإجراءات المتبعة خلال العمليات، وفرّ الثلاثة، لكن العمل في المنطقة مستمر كالمعتاد».

وفي تطور متصل، قال الكرملين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجريات العملية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان.