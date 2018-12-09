«الوطني الاتحادي» يفوز برئاسة إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي

المصدر: القاهرة - وام

فازت عائشة بن سمنوه، عضو المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي، خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجلسة الإجرائية للبرلمان التي عُقدت أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان كلاً من جاسم عبد الله النقبي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد الفلاسي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وقالت بن سمنوه، في تصريح، إن اللجنة التي فازت برئاستها تعد من أهم اللجان التابعة للبرلمان العربي، إذ تناقش العديد من الموضوعات المهمة التي تخص المرأة والطفل والشباب على الساحة العربية.

وأضافت أن اللجنة ناقشت أيضاً وخرجت بالكثير من المبادرات الناجحة، منها برلمان الطفل العربي الذي حظي بمباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشائه واتخاذ الشارقة مقراً له، فيما فاز د. أحمد المشرقي، برئاسة اللجنة الخارجية والسياسية والأمن القومي، ود. نبيل الأندلوسي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، وإنصاف مايو، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وسعد الجمال، عضو مجلس النواب المصري، وراشد الشامسي، من سلطنة عمان، وعبد الرحمن سعيد، من السودان، وعادل العسومي، من البحرين، بمنصب النواب الأربع لرئيس البرلمان العربي.

وفي سياق متصل، فاز د.مشعل بن فهم السلمي برئاسة البرلمان العربي بالتزكية للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي التي انطلقت أمس في الجامعة العربية، بمشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي.

وينص النظام الأساسي للبرلمان العربي على أن يُنتَخب رئيس البرلمان لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.