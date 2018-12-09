الإرياني ينتقد التعامل الدولي المتسامح مع إرهاب الميليشيا

المصدر: عدن - البيان، وكالات

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن سقوط ضحايا مدنيين بعد فشل محاولة حوثية لإطلاق صاروخ باليستي من حي سكني في صنعاء معلقاً في الوقت ذاته على تقرير بثته وكالة الاسوشيتد برس الذي تحدث على ارتكاب الحوثيين جرائم تعذيب، منتقداً في الوقت ذاته تعامل المجتمع الدولي مع ميليشا الحوثي الارهابية.

وقال الإرياني في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بثت وكالة الانباء الاميركية الاسوشيتد برس تقريرا يدين الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بارتكابها جرائم تعذيب ضد أكثر من 1000 مواطن يمني".وتابع "وبين التقرير أن الميليشيا الحوثية الايرانية استخدمت ضد الأبرياء من اليمنيين أساليب مختلفة من التعذيب".

واختتم " بينما الميليشيا الحوثية الإيرانية تقتل وتعذب وتهجر الشعب اليمني وترتكب أبشع أنواع الجرائم، نجد أن هناك دول مهمة في المجتمع الدولي ومهتمة بحقوق الانسان تحاول الحفاظ على هذه الميليشيا وضمان بقائها رغم كل هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد الانسانية".

وفيما قال الإرياني، إن ضحايا مدنيين سقطوا بعد فشل محاولة حوثية لإطلاق صاروخ باليستي من حي سكني في صنعاء، أكدت مصادر عسكرية ميدانية يمنية أن الميليشيا الحوثية الإيرانية مستمرة في أعمالها الإرهابية والعدائية باستخدام القوارب المفخخة، وأكدت المصادر أن التقارير الواردة من الحديدة تفيد باستهداف التحالف لقاربين كانت الميليشيا الحوثية تقوم بإعدادها وتجهيزها للقيام بأعمال إرهابية.