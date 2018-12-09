المصدر: وام

قال الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، اليوم، إنه تمت دعوة أكثر من 300 إعلامي لتغطية أعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد غدا في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ملك المملكة العربية السعودية.

وأضاف الوزير العواد خلال تفقدة المركز الإعلامي الخاص بأعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن المركز سيوفر جميع التسهيلات للإعلاميين لنقل أحداث القمة المهمة، متمنياً أن يوفقوا في أداء مهامهم لإبراز الدور الفاعل للقمة الخليجية المرتقبة وجهود وانجازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شتى المجالات.

وأوضح العواد أن هذه القمة تأتي لخدمة شعوب المنطقة وتعزيز مسيرة التعاون.. مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تتشرف بوجود الإعلاميين لتغطية هذا الحدث المهم، معبرا عن شكره لمن لبى الدعوة من الإعلاميين وعن تطلعه لقمة ناجحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، صرح بأن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم انجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والإقتصادية والقانونية، وآخر التطورات السياسية الاقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.. كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

وأعرب الزياني عن أمله في أن تسفر هذه القمة المباركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة كافة التحديات والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموما.