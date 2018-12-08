الاتفاق على 6 نقاط للنقاش في مشاورات السويد

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اختتمت الهيئة 11 عرساً جماعياً في اليمن، نظمتها خلال «عام زايد» في عدد من المحافظات، استفاد منها 2400 شاب وفتاة.

وبالتزامن، توصّل وفدا الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية في ثاني أيام مشاورات السويد لاتفاق على مناقشة 6 نقاط تشمل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والوضع في الحديدة وتسليم الميناء، وفك حصار الميليشيا على منافذ تعز، ومطار صنعاء، والشأن الاقتصادي. وكشفت مصادر مطلعة عن أن الشرعية ترفض بشكل قاطع اعتماد أسلوب الترضيات خلال المشاورات.

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