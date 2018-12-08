الإمارات تتعهد بمواصلة دعم أفغانستان لتحقيق المصالحة

المصدر: نيويورك - وام

عبّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل وجود تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، والأنشطة المستمرة للجماعات المسلحة والإجرامية الأخرى، مستذكرة في هذا الصدد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له وفد دبلوماسي إماراتي في مدينة قندهار أثناء مشاركته في تدشين مشروعات خيرية إماراتية للشعب الأفغاني، وأسفر عن استشهاد 6 دبلوماسيين إماراتيين، مؤكدة أن هذا الأمر زاد من إصرار والتزام الدولة بمكافحة الإرهاب أينما كان موطنه، مجددة في الوقت ذاته التزامها بمواصلة واجبها الإنساني تجاه الشعب الأفغاني، بما في ذلك دعم جهود الحكومة الأفغانية في إرساء المصالحة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واسعة النطاق.

وأكدت في البيان الذي أدلت به أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة أمس في مقرها بالأمم المتحدة في نيويورك، حول «الحالة في أفغانستان»، حرصها على الالتزام بمساعدة الشعب الأفغاني في تحقيق رؤيته نحو السلام والاستقرار في مختلف المجالات.

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