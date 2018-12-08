«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة الإجرائية والجلسة الثانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي ستعقد في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان العربي.

كما من المقرر أن تُجرى انتخابات البرلمان العربي عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب، المتوقع عقدها اليوم برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سناً، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وسوف يستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد يومي الأحد والاثنين الموافقين 9 و10 ديسمبر 2018م، ومن المقرر أن تناقش كل من لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الأول من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي.