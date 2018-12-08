تفكيك

فككت الشرطة المغربية، أمس، خلية إرهابية تتكون من 6 أفراد، يشتبه في تأييدهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن الأفراد الستة ينشطون بمدينة بني ملال، وسط البلاد، ويشتبه في تأييدهم لتنظيم داعش.

وذكر البيان أن الخلية كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالبلاد. وأضاف أنه تم ضبط أجهزة إلكترونية وكتب ومنشورات تتبنى الفكر المتطرف لتنظيم داعش، وتحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء بحوزة الموقوفين. وسيتم تقديم المشتبه فيهم للقضاء فور انتهاء التحقيقات التي تجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الرباط- وكالات

قضاء

أصدر القضاء العسكري في تونس، أمس، حكما جديدا ضد نائب معارض بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية.

وأعلن النائب المستقل والممثل للجالية التونسية بألمانيا ياسين العياري (37 عاما) أنه علم بصدور حكم نهائي ضده يقضي بسجنه لمدة شهرين.

وصدر الحكم عن محكمة الاستئناف العسكرية بعد أن كانت مدة العقوبة ثلاثة أشهر في الحكم الابتدائي الذي صدر في مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وقال العياري إن القضاء العسكري أصدر حكمه مستندا إلى «تدوينة» له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رغم أن الشرطة الفنية أثبتت أنها ملفقة ومزورة.

وأضاف النائب: «لا يمكن أن يصدر حكم ضدي بالسجن لو أحيلت الدعوى على المحاكم المدنية. القضية برمتها تصفية حسابات سياسية، لهذا أحالوها على القضاء العسكري. يريدون أحكاما تصدر عن تعليمات».

وهذا ليس الحكم الأول الذي يصدر من القضاء العسكري ضد النائب، إذ تتعلق به عقوبة أخرى مدتها ثلاثة أشهر بتهمة تحقير المؤسسة العسكرية.

كما سبق للنائب أن قضى عقوبة بالسجن عام 2014 لاتهامه بتحقير الجيش ونشر معلومات زائفة، واعتقل فور عودته من فرنسا في نفس العام قبل أن يُفرج عنه في أبريل 2015 بعد أن قضى نصف العقوبة. تونس- د ب أ