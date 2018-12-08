السعودية تطلق بنجاح قمرين صناعيين محليي الصنع

المصدر: الرياض ـ وام

أطلقت السعودية بنجاح أمس القمرين الصناعيين «سعودي سات 5أ» و«سعودي سات 5ب» من على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) بقاعدة جيوغوان في الصين.

وأوضح الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي كمحصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين «سعودي سات 5أ» و«سعودي سات 5ب» في معاملها بأيادٍ وطنية.

وقال إنه سيتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.