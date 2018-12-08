التحالف العربي يواصل نزع الألغام في المناطق المحررة

المصدر: الحديدة - وام

تواصل الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والسودانية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عمليات نزع الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية في المنشآت المدنية والطرق والأراضي الزراعية في المدن والمناطق المحررة في الساحل الغربي باليمن.

وقال أحد عناصر الهندسة من القوات المسلحة الإماراتية إن قوات التحالف العربي بالساحل الغربي تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي عن عمد في الطرقات والمدارس والمنشآت المدنية بهدف إلحاق الأذى والخسائر في صفوف المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح عنصر آخر في فريق الهندسة بالقوات المسلحة الإماراتية أن الألغام والعبوات الناسفة التي تتم إزالتها يجري التخلص منها في مواقع بعيدة عن المناطق السكنية بعد التأكد من اشتراطات الأمن والسلامة.

بدوره أكد أحد عناصر الهندسة بالقوات السودانية أن ميليشيا الحوثي تستهدف كذلك من خلال زرع الألغام إحداث أكبر ضرر في ممتلكات المدنيين وحرمانهم من استخدام أراضيهم الزراعية فيما تعمل قوات التحالف العربي على إعادة الحياة الطبيعية إلى المدنيين من خلال نزع تلك الألغام التي تعيق تحركاتهم وتدمر ممتلكاتهم.