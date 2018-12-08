الحوثي يصعّد في الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

صعّدت ميليشيا الحوثي الإيرانية من قصفها لعدد من المدن والمناطق اليمنية مستهدفة بشكل أساسي المدنيين، خاصة بمدينة الحديدة، في وقت يجلس وفدها إلى طاولة المشاورات في استكهولم السويدية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر محلية من المدينة الواقعة غربي اليمن، قولها إن «الميليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية، مركز سيتي ماكس، ما أسفر عن تدميره واحتراقه بالكامل».

وفي المحافظة نفسها، ما زال ميناء الحديدة خالياً من السفن منذ أسبوع، رغم تجديد التحالف العربي لدعم الشرعية، تصاريحها لأكثر من مرة، في خطوة تؤكد تعمد الانقلابيين وضع المفخخات أمام إنهاء الأزمة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، أن الميليشيا إقتحمت منازل المدنيين وقامت بتحويلها إلى ثكنات وحفرت فيها الخنادق للتنقل من مكان لآخر، في حين تحتجز عشرات الأسر كدروع بشرية، فيما قامت بتشريد عائلات أخرى إلى مناطق نائية.

وفي صنعاء، هددت الميليشيا، بإغلاق كامل لمطار المدينة الدولي أمام رحلات الأمم المتحدة وموظفيها والرحلات الإنسانية.

وعلاوة على الحديدة وصنعاء، ارتكبت الميليشيا العديد من الخروقات الميدانية في محافظات يمنية مختلفة.