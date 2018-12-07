إطلاق قمرين صناعيين بتصميم وتنفيذ سعودي إلى الفضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صباح اليوم القمران السعوديان سات (5A,5 B) اللذين تم تصنيعهما بكفاءات وطنية سعودية بالكامل في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ويأتي ذلك تحت شعار "لنا الأرض والفضاء" وضمن رؤية المملكة 2030 التي تتضمن أهدافها توطين التقنية.

وتم بناء أنظمة القمرين الصناعيين بواسطة مجموعة من المهندسين السعوديين في مجالات مختلفة، وتم تطبيق النظام الأوروبي في عملية تصميم وتصنيع تطبيقات الفضاء.

وينضم "سعودي سات 5" إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، حيث أطلقت المدينة 13 قمرا صناعياً، وشاركت في مهمة استكشاف القمر (شانغي 4) مع الجانب الصيني.

وأُطلق القمران من الصين ليتبعا عدداً من الأقمار بدأت بإطلاقها السعودية إلى الفضاء منذ 14 عاماً.

كما وضعا على متن الصاروخ لونغ مارش 2D وكانا على منصة الإطلاق في قاعدة جيوغوان.

يذكر أن لدى السعودية أيضاً نظاماً متطوراً لتتبع ومراقبة السفن التجارية بالأقمار الصناعية، وتغطية يومية شاملة لحركة السفن تشمل نحو 30 ألف سفينة حول العالم.