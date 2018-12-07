قرقاش: قطر شذّت عن المصلحة الجماعية وانتهاء الأزمة بوقف دعم التطرّف

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية المقبلة مؤشر على أن مجلس التعاون برغم أزمة قطر مستمر.

وأشار معاليه في تغريدات على «تويتر» إلى نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، لافتاً إلى أن الأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها، ألا وهو دعم قطر للتطرّف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة.

وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أن الواقعية السياسية الحالية مكّنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية. وأردف معاليه: «الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي».

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