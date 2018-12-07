اختتام مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني

المصدر: جدة - واس

اختتمت مناورات تمرين العـلم الأخضـر السـعودي البريطاني 2018، بين القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية البريطانية، أمس، التي تمت في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

وأكد قائد قاعدة الملك فهد الجوية المكلف، قائد التمرين، اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، على نجاح تمرين العلم الأخضر 2018، وتحقيقه الأهداف المنشودة، وذلك من خلال تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية في البلدين، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير المهارات بكل احترافية، وعلى أعلى درجات السلامة، ما يظهر القوات الجوية الملكية السعودية، بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها من تطور وتميز على المستوى العالمي.