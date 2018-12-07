15 يناير الاستفتاء على الدستور الليبي

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح، أمس، أنّ موعد الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم سيكون في النصف الأول من يناير.

وقال السائح، في مؤتمر صحافي، إن موعد الإعلان المرتقب سيكون في النصف الأول من يناير المقبل، والاقتراع سيجري في نهاية فبراير المقبل، مشيراً إلى أنّ إعلان موعد إجراء الاستفتاء على الدستور بالتحديد سيتم بعد التأكد من استيفاء شروط الاتفاق السياسي، وقانون الاستفتاء، وميزانية التمويل، وتأمين عملية ومقار التصويت والمفوضية.

وتحدث عن مخاطبتهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومطالبته بتخصيص 40 مليون دينار ليبي لتنفيذ الاستفتاء. وأكّد السائح أن المفوضية التي يرأس مجلسها، لن تخطو أي خطوة قبل ضمان تأمين موظفيها ومكاتبها، ومقار التصويت، بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مقر المفوضية في الصيف الماضي. وأضاف: «هذا لا يعني أننا لن نذهب في اتجاه التنفيذ»، مشيراً إلى أن موقف الأطراف السياسية بشأن قانون الاستفتاء ما زال غامضاً، وأنّ المفوضية لم تجد ترحيباً أو دعماً من أي طرف.