إصابات برصاص الاحتلال في مخيّم جنين

المصدر: رام الله، القدس المحتلة - البيان، وكالات

أصيب ثلاثة أطفال فلسطينيين وشاب، أمس، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، تخللته عمليات دهم وتفتيش عدة منازل، واعتقال شابين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر محلي قوله، إنّ الاحتلال اقتحم المخيم فجراً، وداهم منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة ثلاثة أطفال وشاب بالرصاص الحي، وتم نقلهم إلى المستشفى الحكومي في جنين. وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد دهم منزلي ذويهما في المخيم، مشيرة إلى أنّ الاحتلال كثّف من وجوده العسكري ونشر آلياته في محيط قرى وبلدات المحافظة، لا سيّما في محيط بلدة قباطية ومثلث الشهداء، وبرقين، وكفرقود، وخربة النجار، وأم التمل.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، 14 فلسطينياً من محافظات الضفة ونقلتهم إلى جهات مجهولة للتحقيق. وقالت مصادر فلسطينية إنّ الاحتلال شنّ خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين، تخوّفاً من تصعيد كبير في مدن الضفة.

توزيع إخطارات

في الأثناء، وزّعت طواقم بلدية الاحتلال إخطارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية. وأوضح عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية بمدينة القدس المحتلة، محمد أبو الحمص، أنّ طواقم مشتركة من البلدية والقوات اقتحمت كل أحياء القرية وشرعت بتصوير بنايات ومنازل سكنية وطرقات في القرية، وعلقت إخطارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية بحجة البناء من دون ترخيص.

منع

أصدر الاحتلال أمراً عسكرياً، أمس، بمنع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر. وتضمّن الأمر العسكري، الذي نشرت مواقع إلكترونية فلسطينية نسخة منه، وصدر عن قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية نداف فدان، إلغاء كل التصاريح الممنوحة إلى غيث لدخول الضفة. واعتقلت إسرائيل غيث في ثلاث مناسبات خلال الشهرين الماضين، آخرها يوم الأحد قبل الماضي لمدة أسبوع. وتقول مصادر فلسطينية إنّ إجراءات إسرائيل بحق غيث والمسؤولين الفلسطينيين في القدس تأتي على خلفية تحركاتهم لمنع سيطرة جمعيات استيطانية إسرائيلية على أملاك فلسطينية في الشطر الشرقي من القدس.