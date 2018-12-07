المصدر: القاهرة - وكالات

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب المصري، اللواء كمال عامر، عن أن القيادة السياسية تخوض خمس معارك مصيرية، تشمل «الإرهاب - تنمية سيناء - المياه - المشكلة السكانية - التنمية الشاملة»، مشيراً إلى وجود عدد من التحديات الأخرى.

وأضاف عامر، خلال الندوة التي أقامتها «بوابة الأهرام»، أن مواجهة الإرهاب أحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، ونجحت بنسبة 95 في المئة بجهود كبيرة بعملية حق الشهيد، لافتاً إلى أن هناك دولاً كارهة للدولة المصرية تساعد الجماعات المتطرفة بالأموال والأسلحة لضرب استقرار مصر.