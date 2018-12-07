الكويت: الخروج من النزاعات يتطلب استراتيجية متكاملة

المصدر: نيويورك- كونا

جددت الكويت دعمها الكامل لإصلاحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وجهوده في إعادة هيكلة ركيزتي السلم والأمن بالأمانة العامة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن، حول إعادة البناء الاقتصادي في مرحلة ما بعد الصراع ركيزة لبناء السلام وعامل للاستقرار والأمن مساء أول من أمس. وأكد العتيبي أهمية تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة من أجل الوصول إلى مجتمعات سلمية وبناء مؤسسات فعالة.

وقال إن مرحلة الخروج من النزاعات تتطلب استراتيجية متكاملة محاورها الرئيسة سياسية أمنية واقتصادية جميعها تعد ركائز أساسية لبناء السلام واستدامته وعوامل حيوية لتعزيز الأمن والاستقرار.