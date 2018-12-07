«التعاون الإسلامي»: مبادرة السعودية تؤكد أن القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات المملكة

المصدر: جدة - وكالات

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، عن تقدير المنظمة لمبادرة السعودية بالدعوة لعقد اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ«قانون الدولة القومية للشعب اليهودي» وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

وقال العثيمين في كلمته الافتتاحية، في اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفق وكالة «وفا»، إنّ دعوة المملكة تؤكد أنّ قضية فلسطين والقدس الشريف تحظى بصدارة اهتماماتها ومبادراتها السياسية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وامتداداً لما تبذله المملكة من جهود دؤوبة إسهاماً في تحقيق أهداف المنظمة، وتجسيد التزام دولها الأعضاء بالمسؤوليات المشتركة تجاه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.

وأكد أن ما يسمى «قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، يمثّل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وحقوقه المشروعة.