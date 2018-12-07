المصدر: عمان - د.ب.أ

ضبط صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ضبط مخبأ للذخيرة، أمس، يحتوي على 11 صاروخ جو أرض، مضاد للدبابات جنوبي البلاد. وقالت الوزراة، في بيان صحافي، إن الصورايخ من عيار57 ملم، وإن العثور على المخبأ كان بعد بحث وتفتيش بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي. وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة، أن مفارز للجيش دمرت أمس الأربعاء 3 قنابل تقليدية الصنع، و11 مخبأ للإرهابيين تحتوي كميات من الذخيرة، ومعدات تفجير، وأفرشة وأغراضاً مختلفة للجيش الجزائري، بعد عمليات متفرقة للجيش في ولايات تيزي وزو، جيجل، باتنة، وبرج بوعريريج.

تهديد

هدد رئيس نقابة التعليم الثانوي في تونس، أمس، بشن احتجاجات لأصحاب «السترات البيضاء»، حال اتخذت الحكومة إجراءات ضد أجور المعلمين رداً على مقاطعة الامتحانات. وقال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، إن الدروس مستمرة لكن تم تأجيل الامتحانات لحين الدخول في مفاوضات حول مطالب المعلمين. وأضاف اليعقوبي، في تصريحه لإذاعة جوهرة الخاصة: «تطالب النقابة بمفاوضات جدية».

ضربة جوية

قال الجيش الأميركي، إنه قتل أربعة متشددين في ضربة جوية ضد حركة الشباب في محيط أودهيجل بالصومال، في إطار عملياته لدعم مساعي الحكومة لكسر شوكة الحركة. وقالت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا، إن الضربة نفذت يوم 4 ديسمبر، مشيرة إلى أن الضربة الجوية نفذت ضد متشددين بعد أن تعرضت القوات الأميركية وشركاؤها لهجوم. وأضافت: «تقييمنا الحالي هو أن الضربة قتلت أربعة متشددين دون أن يسقط أي مدني». وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية من حين لآخر في الصومال، دعماً للحكومة الصومالية.

تعليق دراسة

قرّرت وزارة التربية والتعليم في الأردن، تعليق دوام المدارس، أمس، في مديريات التربية والتعليم للبادية الجنوبية والبترا والشوبك، بسبب الظروف الجوية السائدة. ونقلت صحيفة «الغد» على موقعها الإلكتروني، عن الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد، أن الوزارة قررت أيضاً تعليق الدوام في مدارس لواء القويرة وقضاء الديسة وقضاء وادي عربة، وفي لواء بصيرا في محافظة الطفيلة ومدارس قصبة معان، بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية.