قادة دول مجلس التعاون يعقدون قمتهم الـ 39 في الرياض الأحد المقبل

المصدر: وام

يعقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ حفظهم الله ـ اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض يوم الأحد المقبل برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن أصحاب الجلالة والسمو سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

وأوضح أن أصحاب الجلالة والسمو سيبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الاقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وعبر معاليه عن أمله في أن تسفر هذه القمة المباركة عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة التحديات كافة والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموما.