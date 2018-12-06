مصر والأردن تؤكدان على ضرورة ترسيخ التعاون العربي

المصدر: Ⅶ القاهرة - د.ب.أ

بحث وزيرا خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي بالقاهرة، أمس، تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أبرز مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. وأكد الوزيران على ضرورة ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية لمواجهة الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة. وتطرقت المباحثات بين شكري والصفدي إلى مُجمل العلاقات الثنائية، وأبرز المُستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

وصرح الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن المُباحثات بين الجانبين تأتي في إطار حرصهما على الدفع بآليات التشاور والتنسيق في شتى مجالات التعاون الثنائي من جانب، والقضايا الإقليمية محل اهتمام البلديّن من جانب آخر، خاصة في ظل التحديات المتفاقمة التي تشهدها المنطقة.